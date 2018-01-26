Функции технического центра Интернет передаются дочерней компании «РТК – Центр обработки данных»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Общее собрание учредителей координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры группы компаний ПАО «Ростелеком». Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети Интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании ООО «РТК – Центр обработки данных». ООО «РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК ПАО «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.

Данное решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ о передаче поддержки реестров национальных доменов .RU и .РФ компании с преимущественно государственным участием, а именно ПАО «Ростелеком». Передача поддержки в новую организацию дополнительно повысит надежность, стабильность и устойчивость работы реестров. В ООО «ТЦИ» по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии технического центра Интернет, а также высококвалифицированные кадры, которые сегодня работают в АО «ТЦИ».

«Важнейшая задача координационного центра – обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации. Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами “Ростелекома”, сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдет совершенно незаметно для конечных пользователей», – пояснил директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Поддержка национальных доменов – это очень большая ответственность для нас, но в ООО “Технический центр Интернет” передаются все наработки, сделанные за эти годы, а также переходит персонал АО “ТЦИ”. Поэтому я уверена в том, что переход пройдет совершенно незаметно для наших регистраторов и пользователей, а сочетание технических ноу-хау АО “ТЦИ” с огромным практическим опытом “Ростелекома” обеспечит хороший синергетический эффект. Другим регистратурам реестров, находящимся на обслуживании в АО “ТЦИ”, сделано предложение перевести на обслуживание реестры своих доменов в ООО “ТЦИ”. Кроме того, ООО “ТЦИ” открыт к сотрудничеству и с другими реестрами и планирует оказывать услуги в рамках второго этапа программы New gTLD», – рассказала генеральный директор ООО «ТЦИ» Ольга Яковлева.

«АО”Технический центр Интернет” является прямым преемником Российского НИИ развития общественных сетей, учрежденного ИАЭ им. Курчатова в 1992 г. Коллектив, последовательно работавший в этих организациях, в течение 24 лет поддерживал реестры национальных российских доменов .RU и .РФ, домена .SU. Мы приняли активное участие в программе ICANN по созданию новых доменов верхнего уровня, два из семи российских новых доменов также поддерживаются ТЦИ. В целом ТЦИ создал прецедент по созданию в России отдельного технического центра для поддержки доменов верхнего уровня, и опыт компании использовали другие технические центры, созданные гораздо позже. Я уверен, что вновь созданная организация справится с возложенной на нее задачей, и российские домены будут и дальше активно развиваться», – прокомментировал передачу поддержки реестров национальных доменов генеральный директор АО «ТЦИ» Алексей Платонов.

Напомним, что у «Ростелекома» есть большой опыт эксплуатации инфраструктурных элементов сети Интернет, его дочерняя компания – АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей “МСК-IX”» – уже много лет, помимо предоставления услуг крупнейшей национальной точки обмена трафиком, развивает и обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .RU, .РФ и .SU, а также других доменов первого и второго уровней. В целом, передача на аутсорсинг функций обслуживания элементов инфраструктуры сети Интернет крупным специализированным финансово устойчивым компаниям, к числу которых относится «Ростелеком», вполне соответствует современным мировым трендам. В частности, в США домен .US по федеральному контракту поддерживает крупная публичная компания NeuStar.

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«РТК – Центр обработки данных» – центр компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития инфраструктуры и сервисов ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2 процента от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-«, агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».