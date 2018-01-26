Медведев потребовал провести современную связь в труднодоступные районы РФ

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поставил задачу обеспечить современной связью удаленные и приграничные российские районы, сообщает ТАСС.

«За последние три года обеспечено современной связью более чем пять тысяч малых населенных пунктов, что, безусловно, очень важно», — сообщил Медведев на совещании по расширению доступа к услугам связи в РФ.

Премьер отметил, что «эта работа ведется на средства так называемого резерва универсального обслуживания, в который операторы регулярно отчисляют часть доходов».

«Работа эта должна быть продолжена, особенно в труднодоступных и приграничных районах», — сказал Медведев, уточнив, что в 2018 году на эти цели бюджет может выделить 12,5 млрд рублей.

Нужно завершить работу по подключению к широкополосному Интернету государственных и муниципальных организаций по всей стране, заметил глава Кабмина.

В прошлом году на эти цели было направлено около 2 млрд рублей, было создано около 3 тыс. точек подключения.