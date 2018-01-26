В дошкольном учреждении Елабуги построят бассейн

(Елабуга, 26 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В детском саду № 35 Елабуги будет построен бассейн. Сегодня в дошкольном учреждении, рассчитанном на 245 детей, полным ходом демонтаж старой облицовки бассейна.

Решение по ремонту приняли еще год назад, когда в ходе объезда детских садов микрорайона глава района Геннадий Емельянов заметил, что в этих дошкольных учреждениях нет бассейнов, точнее, они предусмотрены проектом, но не работают. Так как финансовых возможностей для строительства у местного бюджета нет, к ремонту привлекли спонсоров.

«В четверотом микрорайоне есть два дошкольных учреждения. Это детские сады № 35 и № 36. Они самые крупные детские сады города, и в них должны были быть бассейны, все это было заложено в проекте строителей, но получилось так, что в детском саду № 36 бассейн поработал, но потом вышел из строя, так как устарело оборудование. А вот в детсаду № 35 вообще бассейн не был запущен, а помещение использовалось как склад. Эти дошкольные учреждения строились в 90-х годах», – отметил начальник управления образования ЕМР Ривал Зарипов.

Спустя 24 года бассейн решили все-таки достроить. Сроки завершения строительства пока неизвестны.

