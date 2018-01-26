В Бугульме открылась персональная выставка живописца Якова Лукьяненко

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Центре татарской культуры Бугульмы открылась выставка члена Союза художников РТ и РФ Якова Лукьяненко, пишет «Бугульминская газета».

Количество персональных выставок живописца, организованных в Бугульме и за ее пределами, подходит к семидесяти. Нынешняя экспозиция посвящена красотам родного края и историческим достопримечательностям страны. Почти все представленные работы написаны с натуры на пленэрах.

Залы культурного учреждения украшают более 30 холстов маслом. Они выполнены в присущей автору манере – размеренные широкие мазки, местами детальная прорисовка.

На работах, изображающих крымские достопримечательности, можно увидеть город Судак, гору Сокол, генуэзскую крепость, башню консула и коменданта Астагвера.

На булгарских полотнах запечатлены большой и малый минареты, восточный мавзолей, ханская усыпальница, черная и белая палаты. На стендах встречаются весенние, летние, зимние городские и сельские пейзажи, посвященные Бугульминскому району, натюрморты.