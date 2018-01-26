На Матче всех звезд лиги ВТБ УНИКС будет представлен тремя игроками

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня Единая лига ВТБ огласила имена трех баскетболистов, получивших wild card на Матч всех звезд. Среди них центровой казанского УНИКСа Стефан Ласме.

Матч всех звезд пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля. В состав «Звезд России» получили приглашение форвард «Химок» Сергей Моня и защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков.

В сборную «Звезд мира» выбраны центровой УНИКСа, подданный Габона Стефан Ласме и защитник «Енисея» американец Энтони Хиллиард.

«Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игрока, – прокомментировала этот выбор официальному сайту лиги генеральный директор Илона Корстин. – Стефан Ласме – один из главных сюрпризов этого сезона. Центровой УНИКСа лидирует в лиге по блок-шотам и отлично действует в связке с испанцем Хоакимом Коломом, которого болельщики также увидят 17 февраля».

Помимо Колома и Ласме в сборной «Звезд мира» в команде «Звезды России» сыграет в родном городе разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов.