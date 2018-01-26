В Алматы состоялся большой концерт с участием казахских и татарских звезд

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Казахской государственной филармонии 25 января состоялся большой концерт татарской музыки, организованный Казахстанским конгрессом татар и башкир в рамках программы «Рухани Жангыру». Об этом сообщает Медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.



В нем приняли участие Государственный академический симфонический оркестр Казахстана, дирижер Нуржан Байбусинов, солисты – заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы и заслуженный артист Татарстана Филюс Кагиров.



На концерте прозвучали произведения татарских композиторов, родившихся или работавших в Казахстане. Среди них – Назиб Жиганов, основатель Казанской консерватории родом из Уральска. Фуат Мансуров и Ренат Салаватов родились и состоялись как музыканты в Алма-Ате. Латиф Хамиди является одним из основоположников казахской классической музыки. Произведения Салиха Сайдашева имели широкую популярность в Казахстане.



Зрителей покорило мастерство солистов концерта. Майра Мухамедкызы спела арию Алтынчэч из одноименной оперы Назиба Жиганова, либретто Мусы Джалиля.

Филюс Кагиров исполнил песню «Китмэ, сандугач», а затем арии.



Вечер закончился песней «Туган тел» в исполнении оркестра, Майры Мухамедызы, Филюса Кагирова и всего зала.