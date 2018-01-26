Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования — большой вклад в единение общества

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Поддержка руководством страны развития духовности, начинаний наших религиозных конфессий вносит большой вклад в единение нашего общества, межнационального и межконфессионального диалога. Так прокомментировал итоги встречи Президента России Владимира Путина с духовными лидерами мусульман в Казани председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Об этом сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках двухдневного визита российского лидера в Татарстан состоялась встреча с мусульманскими религиозными деятелями в Казани. В ходе беседы затрагивались вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, обсуждались первые итоги работы Болгарской исламской академии.

Председатель думского Комитета по делам национальностей уверен, что развитие исламского образования, подготовка специалистов по исламу – это реальный вклад в профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве. «Значимо, что наш Президент всегда поддерживал и поддерживает эти начинания», — сказал Гильмутдинов.

Перед встречей с муфтиями главе государства показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в Болгаре.

Ильдар Гильмутдинов напомнил, что в 2017 году Комитет Государственной Думы по делам национальностей поддержал при рассмотрении бюджета выделение дополнительных 50 миллионов рублей на подготовку исламских богословов, служителей и религиозного персонала религиозных организаций, специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на базе Болгарской исламской академии.

«Благодаря поддержке в бюджете 2018 года на эти цели пойдет более 70 миллионов рублей. Это реальный вклад в межнациональное благополучие в нашей стране на годы вперед», — отметил парламентарий.

