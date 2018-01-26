(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Банк России подготовил рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018, сообщается на сайте регулятора.
ЦБ РФ рекомендовал банкам установить на банкоматы защитные устройства, своевременно обновлять программное обеспечение. В случае длительного отсутствия отклика от банкомата должны быть настроены системы оповещения ответственных лиц.
Гостям мундиаля посоветовали обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом.
Пользователям банкоматов не следует при возникновении сложностей просить помощи посторонних людей, отмечается в сообщении.