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Экономика и финансы

Банк России подготовил рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018

26 января 2018, 15:52

Рекомендации, которые разработал ЦБ РФ, касаются защиты объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Банк России подготовил рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ РФ рекомендовал банкам установить на банкоматы защитные устройства, своевременно обновлять программное обеспечение. В случае длительного отсутствия отклика от банкомата должны быть настроены системы оповещения ответственных лиц.

Гостям мундиаля посоветовали обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом.

Пользователям банкоматов не следует при возникновении сложностей просить помощи посторонних людей, отмечается в сообщении.


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