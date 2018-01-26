Родители смогут сменить детский сад онлайн на портале госуслуг РТ

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). У татарстанских родителей появилась возможность при необходимости сменить детский сад в очереди через портал госуслуг РТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи республики.

Раньше в поданном на получение места в дошкольном учреждении заявлении поменять садик можно было, обратившись лично в районный отдел образования. Теперь сделать это можно онлайн, но только раз в год.

Когда родители с помощью Сети изменили данные о детском саде, место в очереди в предыдущем учреждении аннулируется.

«При этом позиция ребенка в очереди в новый детский сад будет определена по дате подачи именно первоначального заявления», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.