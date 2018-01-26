Альметьевский «Коралл» признан виновным в организации незаконной свалки

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Альметьевский городской суд признал компанию «Коралл» виновной в совершении экологического правонарушения. Организация устроила несанкционированную свалку строительных отходов в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нелегальную мусорную свалку на территории площадью 100 квадратных метров обнаружили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. По данному факту экологи составили административный протокол по ст. 8.2 КоАП РФ (“Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами”)», – сказано в сообщении ведомства.

Все материалы по данному факту были переданы в Альметьевский городской суд. По итогам судебного разбирательства организацию «Коралл» признали виновной в нарушении природоохранного законодательства.