Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Банк России запустит образовательные проекты для талантливой молодежи

26 января 2018, 15:08

На базе образовательного центра «Сириус» создадут научную лабораторию для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка.
Рустам Минниханов: Молодежь должна видеть свое будущее в республике
Сегодня День молодежи России
Филиал «БКС Премьер» проведет в Казани бесплатный семинар «Грамотное управление личными финансами»
НКО Нижегородской области получили 10 млн. рублей
Сегодня в РФ созданы хорошие условия для молодых, считает 49 процентов молодежи

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Банк России, Ассоциация ФинТех и образовательный центр «Сириус» будут развивать талантливых детей и молодежь в сфере финансовых технологий, сообщается на сайте регулятора.

Трехстороннее соглашение о совместных образовательных и исследовательских программах было подписано 26 января 2018 года в Сочи на II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи».

На базе «Сириуса» создадут научную лабораторию для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка. 

«Рынок финансовых технологий развивается очень быстро, и у его участников есть множество инновационных идей, которые требуют быстрого воплощения. Создание инновационной лаборатории по финансовым технологиям на базе Центра „Сириус“ позволит привлечь к проработке и пилотированию новых решений талантливых людей», — отметила директор Департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter