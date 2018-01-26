Банк России запустит образовательные проекты для талантливой молодежи

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Банк России, Ассоциация ФинТех и образовательный центр «Сириус» будут развивать талантливых детей и молодежь в сфере финансовых технологий, сообщается на сайте регулятора.

Трехстороннее соглашение о совместных образовательных и исследовательских программах было подписано 26 января 2018 года в Сочи на II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи».

На базе «Сириуса» создадут научную лабораторию для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка.

«Рынок финансовых технологий развивается очень быстро, и у его участников есть множество инновационных идей, которые требуют быстрого воплощения. Создание инновационной лаборатории по финансовым технологиям на базе Центра „Сириус“ позволит привлечь к проработке и пилотированию новых решений талантливых людей», — отметила директор Департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова.