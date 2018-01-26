В челнинской мечети «Туфан» выбрали «Аксакала года»

(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В челнинском мухтасибате проходят итоговые собрания, в ходе которых в мечети «Туфан» определили «Аксакала года».

В ходе собрания Равил хазрат Нуруллин сообщил, что в прошлом году усилиями активных мусульман при мечети неоднократно проводились благотворителные обеды для инвалидов, малоимущих и других нуждающихся единоверцев. Летом при мечети работал детский лагерь, где школьники изучали Коран, с ними проводились викторины по знанию ислама и другие мероприятия.

Кульминацией мероприятия стали выборы самого активного аксакала из числа старейших прихожан мечети. Выбор проходил путем тайного голосования. По его итогам звания «Аксакал года» был удостоен 81-летний Иглам бабай Галиуллин. Он получил путевку в санаторий-профилакторий. Еще одному старейшему мусульманину мечети Сайфутдину бабаю Латфуллину вручили памятный подарок.