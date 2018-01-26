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Бугульминское предприятие выплатит 400 тыс. рублей за незаконную добычу песка

26 января 2018, 14:56

Незаконную разработку карьера обнаружили и пресекли экологи в Лениногорском районе Татарстана.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Административный штраф в размере 400 тыс. рублей заплатит бугульминское строительное предприятие за незаконную разработку карьера. Точку в решении спора между строителями и экологами поставил Арбитражный суд РТ, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Административное дело в отношении строительной компании было возбуждено инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в октябре 2017 года. В ходе рейда по Лениногорскому району экологи обнаружили факт незаконной добычи песка. Разработка недр велась на участке, определенном для нужд района, вывозились для строительства уже профинансированного объекта», — сказано в сообщении.

За пользование недрами без лицензии в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ и наложен административный штраф.

Не согласившись с решением, компания выступила с инициативой обжаловать заключение экологов в Арбитражном суде РТ. Однако суд признал предприятие виновным.
 


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