Бугульминское предприятие выплатит 400 тыс. рублей за незаконную добычу песка

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Административный штраф в размере 400 тыс. рублей заплатит бугульминское строительное предприятие за незаконную разработку карьера. Точку в решении спора между строителями и экологами поставил Арбитражный суд РТ, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Административное дело в отношении строительной компании было возбуждено инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в октябре 2017 года. В ходе рейда по Лениногорскому району экологи обнаружили факт незаконной добычи песка. Разработка недр велась на участке, определенном для нужд района, вывозились для строительства уже профинансированного объекта», — сказано в сообщении.

За пользование недрами без лицензии в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ и наложен административный штраф.

Не согласившись с решением, компания выступила с инициативой обжаловать заключение экологов в Арбитражном суде РТ. Однако суд признал предприятие виновным.

