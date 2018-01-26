МТС подытожил развитие сети 4G в Набережных Челнах

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Оператор подвел итоги развития сети в Набережных Челнах и Тукаевском районе за 2017 год: МТС запустил более 100 базовых станций всех стандартов.



По сообщению пресс-службы МТС, компания продолжила развитие сети в Закамском регионе Татарстана, на 30 процентов увеличив плотность базовых станций в Набережных Челнах, что позволило существенно улучшить покрытие сети в полумиллионном городе и близлежащих населенных пунктах, а также уменьшит нагрузку на существующие базовые станции, улучшит прием сигнала и ускорит мобильный Интернет.



Благодаря запуску базовых станций 4G площадь покрытия скоростной сети «четвертого поколения» увеличилась в самих Челнах в районе железнодорожного вокзала, в ТЦ «Торговый квартал» и «Палитра», на обновленной набережной имени Габдуллы Тукая, в поселке Сидоровка, в районе Орловского кольца, в 26-м, 43-м, 40-м, 39-м, 36-м комплексах, в 66-м микрорайоне. Также 4G-интернет пришел в близлежащие к Набережным Челнам поселки – Большая и Малая Шильня, Круглое Поле, Нефтебаза, Бетьки, в села Бурды, Иштеряково, Новотроицкое, поселок Ильчевский и другие.



«В прошлом году мы активно развивали сети связи в Татарстане, выйдя на рекордные темпы стройки. С учетом повышенного роста мобильного трафика мы уделили особенное внимание крупным городам и районам. В частности, на территории Челнов и прилегающих районов, объем трафика растет год от года в двукратном размере. Для того чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться Интернетом, мы дополнительно установили базовые станции вблизи популярных городских мест и плотно заселенных комплексах, в Старом и Новом городах, а также вдоль главных дорог. Проведенные работы позволили нам увеличить емкость сети на треть, тем самым ускорив отклик и загрузку Интернета», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.



С начала 2017 года покрытие сети «четвертого поколения» МТС в Татарстане расширилось на треть, обеспечив доступ к сети 4G МТС около 70 процентов жителей республики. По итогам 2017 года МТС обеспечила ковровое покрытие сети 4G в Казани, в городах Закамья сеть 4G доступна 80 процентам жителей. Расширение покрытия сети затронуло и районы Татарстана: 4G появилась в 50 малых населенных пунктах. Помимо связи 4G, МТС развивает сети 2G и 3G, которые доступны практически на всей населенной части Татарстана, так за 2017 год МТС расширила покрытие 3G в 80 селах и поселках.