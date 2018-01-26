В Челнах задержан сбытчик контрафактного алкоголя

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали местного жителя, торгующего контрафактным алкоголем, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские выяснили, что челнинец продал десять пятилитровых баллонов со спиртосодержащей жидкостью. В гараже у него обнаружили оборудование для изготовления спиртного, а также линию розлива водки, сырье и готовую продукцию.

Также в процессе расследования было установлено, что с 2016 по декабрь 2017 года мужчина пользовался чужим товарным знаком, принадлежащим известному республиканскому производителю. Ущерб владельцу знака оценили в 1,3 млн рублей.

В целом правоохранители изъяли 300 литров контрафактного спиртного, оборудование, тару и этикетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».