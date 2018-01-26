«Остров» на ТНТ: Тепло близко

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Два года назад ТНТ изобрел климатическое оружие, способное превращать февральский мороз в жаркое тропическое лето. Этой зимой ТНТ применит его во второй раз. Резкое потепление начнется уже 5 февраля в 20.00

Четыре девушки и четыре молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Хуня продолжают выживать на необитаемом острове в Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о победе в несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой.

На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу (Сергей Бурунов), который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается…

Что происходит на «Острове»?

Семь самых интересных фактов о втором сезоне тропического комедийного сериала «Остров» телеканала ТНТ

Сергей Бурунов спешит на помощь

Спасением героев незадавшегося реалити займется сам генеральный директор реалити-шоу. Его роль блестяще играет гениальный комедийный актер Сергей Бурунов. И если в первом сезоне он появлялся в «Острове» периодически, то в новых эпизодах его харизматичный директор Вячеслав Александрович будет радовать нас с завидной частотой.

От кого беременна Фейгус?

Главная красотка реалити в положении, но кто папаша? Понятно, что инфантильный белорус Миронович (Евгений Кулик) и целеустремленный бизнес-тренер Ватутин (Гриша Калинин) сразу отпадают. Остаются Герман (Денис Косяков) и Эльдар (Кирилл Мелехов), которые, впрочем, не сильно в восторге от своего нового статуса. Есть, конечно, еще и Хунь (Роман Хан), но этот вариант уже совсем из разряда фантастики.

Первый раз

Наконец-то подфартит Мироновичу, и он станет настоящим мужчиной. Спасибо за это нужно сказать Марго (Анастасия Асеева). Но самое интересное, что с ее стороны это было не актом благотворительности, а сознательным желанием. Оказывается, тихоня Миронович на самом деле горячий мужчина.

Настоящие пираты

Деревянная нога, попугай на плече, сундук с сокровищами, ром и черная метка остались где-то в прошлом. Если бы автор «Острова сокровищ» увидел, как выглядят современные пираты, то вряд ли сподобился на написание своего шедевра. Хорошо, что он их не видел. В отличие от зрителей ТНТ, которые во втором сезоне познакомятся с настоящими сенамскими пиратами, которые орудуют в местных водах.

Степашкин разбушевался

Так и не дождавшись новостей от генерального директора реалити-шоу, на поиски своей дочки Наденьки (Анфиса Вестингаузен) отправится отец Степашкиной (Игорь Жижикин) — серьезный мужчина с четкими понятиями. Чтобы ему не было скучно, он берет с собой молодую жену и верного помощника. По дороге на остров их ждет множество приключений.

Почтовый альбатрос

Изобретательный и находчивый Костя Ватутин придумает еще один способ связи с внешним миром. Он вспомнит про голубиную почту, но так как на острове ощущается резкая нехватка голубей, приспособит для этого альбатроса. Забегая вперед: птичка уверенно справится с заданием, и на остров нагрянет один из родственников участников шоу.

Подробности с 5 февраля в 20.00 на ТНТ

Новые старые герои

Принцесса Мия, продюсер Тамара и генеральный директор реалити-шоу «Таинственный остров» знакомы зрителям ТНТ еще по первому сезону. Но в новых эпизодах они выйдут на первый план и займут важное место в развитии сюжета.

Сергей Бурунов

Вячеслав Александрович

43 года. Москва

Генеральный директор канала, на котором должно было выходить реалити-шоу «Таинственный остров», и бывший муж продюсера шоу Тамары — хитрый, изворотливый, но при этом слабый и трусливый тип.

Во втором сезоне Вячеслав Александрович практически доплывет до острова, но в последний момент между участниками и генеральным директором встанут пираты. Теперь, помимо участников несуществующего шоу, спасать придется самого генерального директора.

Олеся Жураковская

Тамара

45 лет. Москва

Продюсер шоу «Таинственный остров» и бывшая жена генерального директора Вячеслава Александровича, чудом уцелевшая во время взрыва яхты со съемочной группой и таким образом оказавшаяся на острове среди участников реалити.

Властная, строгая, но справедливая и добрая женщина. Тяжело переживает разрыв с бывшим мужем, надеясь, что в ее жизни еще будет большая любовь.

Елена Ан

Принцесса Мия

20 лет. Сенам

Дочь свергнутого сенамского монарха. Попала на остров на самолете, спасаясь бегством от повстанцев. Давняя и неразделенная любовь Хуня Куйвона. Разбалованная, капризная и иногда высокомерная девушка. Короче, настоящая принцесса.