«Лениногорскнефтьстрой» заплатит более одного миллиона рублей за незаконную добычу глины

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Штраф в размере 1,2 млн рублей и обязательная рекультивация земли — такое наказание понесет организация «Лениногорскнефтьстрой» за незаконную добычу глины. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Решение по данному вопросу вынес Альметьевский городской суд. Нарушение природоохранного законодательства экологи выявили в августе 2017 года в ходе рейда по Альметьевскому району. Инспекторы Минэкологии РТ зафиксировали, что незаконная разработка карьера в селе Калейкино проводилась на 1 тыс. 700 кв. метров земли. Глубина изъятия недр составила 2,3 метра.

За безлицензионную добычу глины инспекторы Юго-Восточного управления привлекли предприятие к ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

Руководство «Лениногорскнефтьстрой» не согласилось с предъявленным обвинением и подало жалобу в Альметьевский городской суд. Суд поддержал сторону экологов и признал лениногорскую организацию виновной в нарушении природоохранного законодательства.

