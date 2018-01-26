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«Лениногорскнефтьстрой» заплатит более одного миллиона рублей за незаконную добычу глины

26 января 2018, 14:22

Экологи Татарстана пресекли незаконную разработку карьера в селе Калейкино на площади 1 тыс. 700 кв. метров.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Штраф в размере 1,2 млн рублей и обязательная рекультивация земли — такое наказание понесет организация «Лениногорскнефтьстрой» за незаконную добычу глины. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Решение по данному вопросу вынес Альметьевский городской суд. Нарушение природоохранного законодательства экологи выявили в августе 2017 года в ходе рейда по Альметьевскому району. Инспекторы Минэкологии РТ зафиксировали, что незаконная разработка карьера в селе Калейкино проводилась на 1 тыс. 700 кв. метров земли. Глубина изъятия недр составила 2,3 метра.

За безлицензионную добычу глины инспекторы Юго-Восточного управления привлекли предприятие к ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

Руководство «Лениногорскнефтьстрой» не согласилось с предъявленным обвинением и подало жалобу в Альметьевский городской суд. Суд поддержал сторону экологов и признал лениногорскую организацию виновной в нарушении природоохранного законодательства.
 


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