В Альметьевске «дорожный пристав» арестовал кроссовер за долги

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Альметьевске во время совместного рейда ГИБДД и приставов за неоплаченные штрафы был арестован кроссовер, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Владелица кроссовера «Ниссан Кашкай» оказалась должна 17 тыс. рублей за неоплаченные штрафы ПДД, в отношении нее ведется 13 исполнительных производств.

«Дорожный пристав» решил арестовать автомобиль должницы, но при этом оставил его на ответственное хранение владелице. Принятые меры оказались весьма эффективны, и уже на следующий день автоледи погасила большую часть долга.

Ведомство предупреждает, что такие рейды сотрудники ФССП по РТ проводят регулярно.