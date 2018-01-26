По подсветке Казанского цирка можно будет определять погоду

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Динамическая подсветка Казанского цирка, который сейчас находится на реконструкции, будет меняться в зависимости от погоды. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ РТ) Марата Айзатуллина.

Идея уникальной динамической подсветки чаши цирка, которая бы менялась в зависимости от прогноза погоды, возникла еще в 1968 году, однако технологии того времени не позволили реализовать эти планы, сообщил Марат Айзатуллин.

В настоящее время система динамической подсветки уже смонтирована и работает в режиме пусконаладки, отметил он. «Она дважды в день получает данные из Гидрометцентра Татарстана и формирует проекцию на купол цирка. Любой казанец, проезжая вечером мимо цирка может узнать, какая погода будет завтра», — заявил глава ГИСУ РТ.

Открытие Казанского цирка после реконструкции запланировано на март 2018 года.