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По подсветке Казанского цирка можно будет определять погоду

26 января 2018, 13:40

Система динамической подсветки будет получать данные из Гидрометцентра РТ и формировать проекцию на купол цирка.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Динамическая подсветка Казанского цирка, который сейчас находится на реконструкции, будет меняться в зависимости от погоды. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ РТ) Марата Айзатуллина. 

Идея уникальной динамической подсветки чаши цирка, которая бы менялась в зависимости от прогноза погоды, возникла еще в 1968 году, однако технологии того времени не позволили реализовать эти планы, сообщил Марат Айзатуллин. 

В настоящее время система динамической подсветки уже смонтирована и работает в режиме пусконаладки, отметил он. «Она дважды в день получает данные из Гидрометцентра Татарстана и формирует проекцию на купол цирка. Любой казанец, проезжая вечером мимо цирка может узнать, какая погода будет завтра», — заявил глава ГИСУ РТ. 

Открытие Казанского цирка после реконструкции запланировано на март 2018 года.


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