Для родителей будущих детсадовцев из РТ появился новый электронный сервис

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Новый сервис для жителей Татарстана появился на портале госуслуг РТ. Теперь родители дошколят могут сами в онлайн-режиме изменить детский сад в поданном ранее заявлении на постановку в электронную очередь. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Чтобы изменить желаемый детский сад в поданном заявлении, раньше родители должны были лично прийти на прием в районный отдел Управления образования. Необходимость изменить дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) обычно возникает при переезде или при отсутствии в желаемом дошкольном учреждении свободных мест.

«Теперь это можно сделать удаленно, при помощи сервиса „Изменить детский сад в поданном ранее заявлении“ в разделе „Детские сады“ портала госуслуг РТ. Со сменой дошкольного учреждения в электронном заявлении место в очереди в предыдущем детском саду аннулируется. При этом позиция ребенка в очереди в новый детский сад будет определена по дате подачи первоначального заявления», — сказано в сообщении пресс-службы Минсвязи РТ.

Родители могут воспользоваться сервисом смены детского сада не чаще одного раза в год. Это необходимо для корректной работы электронной очереди.