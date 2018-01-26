Главный тренер «Динамо-Казань»: Уровень конкуренции в чемпионате страны – большая проблема

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвал уровень конкуренции в чемпионате страны «большой проблемой».

В нынешнем сезоне национального первенства подопечные Гилязутдинова в 15 матчах одержали 14 победы, причем 12 из них – в трех партиях.

«Уровень конкуренции в чемпионате России – это очень большая проблема. Мы это обсуждаем и на тренерском совете, когда собираемся с коллегами после окончания сезона. Ситуация на данный момент такова. Как мы с этим пытаемся бороться? Я прошу даже в играх, когда противник не может дать нам серьезной конкуренции, искать работу самостоятельно – мы пытаемся доставать неберущиеся мячи, бежать, прыгать, пытаться улучшить какие-то моменты. Одним словом, пытаемся искать работу даже там, где ее нет», – заявил Гилязутдинов.

