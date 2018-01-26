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Общество, Культура

В Госсовет РТ внесен законопроект об оказании поддержки организаций народных промыслов

26 января 2018, 15:20

Проект закона направлен на уточнение полномочий органов госвласти по оказанию поддержки организациям народных художественных промыслов.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Кабинет Министров РТ представил в парламент Татарстана законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона РТ “О народных художественных промыслах и ремеслах”». Документ значится в перечне проектов законов РТ и законодательных инициатив, поступивших в Госсовет РТ.

Проект закона направлен на уточнение полномочий органов государственной власти Республики Татарстан по оказанию государственной поддержки организациям народных художественных промыслов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Татарстанцы могут оставить свои комментарии по законопроекту до 2 февраля. Он размещен на портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения.


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