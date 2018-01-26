На федеральных дорогах Татарстана ликвидировано девять участков концентрации ДТП

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). На федеральных автодорогах Татарстана в прошлом году было ликвидировано девять участков концентрации ДТП, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Так, во время реконструкции двух участков автодороги М7 «Волга» из-за несоответствия существующей трассы требованиям строительных норм было принято решение о спрямлении дороги за счет строительства нового участка протяженностью 7,8 км. Благодаря этому удалось ликвидировать участок с ограниченной видимостью и увеличить максимально разрешенную скорость движения с 50 до 90 км/ч.

Также на участках с 888-го по 901-й км и с 941-го по 957-й км установили почти 35 км металлического барьерного ограждения, более 1,6 тыс. сигнальных столбиков, свыше 340 опор освещения и 600 дорожных знаков.

На участках автодороги М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов установлено 23,6 км барьерного ограждения. На двух участках трассы в Высокогорском и Пестречинском районах смонтировано 1903 противоослепляющих экрана.

Для безопасности пешеходов в районе примыкания автодороги А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск к поселку Васильево и селу Ильинка установлено 2,5 км пешеходного ограждения.

Более 2 км пешеходного ограждения поставили на участке трассы М7 в черте Набережных Челнов. Кроме того, шесть пешеходных переходов на федеральных автомобильных дорогах стали регулируемыми. В частности, четыре светофора установлено в Набережных Челнах и два – на обходе города Чистополя.

Количество автомобильных аварий на федеральных трассах Татарстана по сравнению с 2016 годом снизилось на 8 процентов.