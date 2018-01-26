У сирийских боевиков нашли европейское оборудование

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Армия Сирийской Арабской Республики (САР) обнаружила у боевиков, которых уничтожили в районе Эт-Танф, аппаратуру радиоэлектронной борьбы. Оборудование было европейского производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский центр по примирению враждующих сторон.

На месте уничтожения боевиков также нашли много боеприпасов к стрелковому оружию и литературу ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ – прим. Т-и).

Сирийский военный патруль 24 января заметил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков. Военные уничтожили пять террористов.

Зона находится под контролем США.