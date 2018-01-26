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Политика

У сирийских боевиков нашли европейское оборудование

26 января 2018, 13:04

Армия САР обнаружила у боевиков, которых уничтожили в районе Эт-Танф, аппаратуру радиоэлектронной борьбы.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Армия Сирийской Арабской Республики (САР) обнаружила у боевиков, которых уничтожили в районе Эт-Танф, аппаратуру радиоэлектронной борьбы. Оборудование было европейского производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский центр по примирению враждующих сторон.

На месте уничтожения боевиков также нашли много боеприпасов к стрелковому оружию и литературу ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ – прим. Т-и).

Сирийский военный патруль 24 января заметил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков. Военные уничтожили пять террористов.

Зона находится под контролем США.


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