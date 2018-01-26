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Общество

СМИ сообщили о признании однополого брака между мужчинами в Москве

26 января 2018, 07:06

По сообщениям в прессе, в одном из столичных МФЦ двум россиянам признали заключенный в Копенгагене однополый брак.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В России впервые официально признали однополый брак между мужчинами. Как сообщил телеканал «Дождь», в столичном МФЦ признали законным брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене.

Мужчины поженились в Копенгагене, где однополые браки разрешены, 4 января 2018 года. Вернувшись в Москву, они подали документы о регистрации и нотариально заверенные переводы в многофункциональный центр услуг, где им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения.

По словам самих молодоженов, их случай стал первым подобным в российской истории.

Позднее в столичном МФЦ назвали появившуюся информацию в СМИ ложной. «Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», – говорится в сообщении на сайте МФЦ.

В органах ЗАГС Москвы эту информацию комментировать отказались. 


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