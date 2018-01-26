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Политика

СМИ рассказали о попытке Трампа уволить спецпрокурора Мюллера

26 января 2018, 06:53

По данным издания Politico, Президент США приказал уволить Мюллера еще летом, однако позже изменил свое решение.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года приказал уволить спецпрокурора по «российскому вмешательству» в выборы 2016 года Роберта Мюллера, однако отказался от своего намерения. Это случилось после того, как главный юрисконсульт Белого дома Дональд Макган пригрозил в случае увольнения Мюллера уйти в отставку, а также уверил Трампа в катастрофических последствиях такого решения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, информирует РИА Новости.

В Белом доме отказались прокомментировать информацию издания. «Мы отказываемся комментировать это из уважения к спецпрокурору и процедурным нормам его аппарата», – сказал газете главный адвокат Президента США Тай Кобб, курирующий взаимодействие Белого дома с командой спецпрокурора.

Белый дом ранее неоднократно заверял, что Трамп не собирается отстранять Мюллера. Американский лидер отмечал, что спецпрокурору следует позволить довести дело до логического конца. Ранее сообщалось, что Трамп заявил о готовности дать Мюллеру показания под присягой


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