СМИ рассказали о попытке Трампа уволить спецпрокурора Мюллера

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года приказал уволить спецпрокурора по «российскому вмешательству» в выборы 2016 года Роберта Мюллера, однако отказался от своего намерения. Это случилось после того, как главный юрисконсульт Белого дома Дональд Макган пригрозил в случае увольнения Мюллера уйти в отставку, а также уверил Трампа в катастрофических последствиях такого решения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, информирует РИА Новости.

В Белом доме отказались прокомментировать информацию издания. «Мы отказываемся комментировать это из уважения к спецпрокурору и процедурным нормам его аппарата», – сказал газете главный адвокат Президента США Тай Кобб, курирующий взаимодействие Белого дома с командой спецпрокурора.

Белый дом ранее неоднократно заверял, что Трамп не собирается отстранять Мюллера. Американский лидер отмечал, что спецпрокурору следует позволить довести дело до логического конца. Ранее сообщалось, что Трамп заявил о готовности дать Мюллеру показания под присягой.