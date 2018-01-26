(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России, повысив его со стабильного до позитивного. Прогноз подтвержден на уровне Ва1, сообщает РИА Новости.
Рейтинговое агентство назвало одним из повлиявших на пересмотр прогноза факторов «организационную прочность», позволившую российским макроэкономическим структурам пережить шок от падения стоимости нефти и введения санкций.
Moody's также отметило возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур. По мнению экспертов агентства, это позволило снизить уязвимость РФ перед внешнеполитическими шоковыми воздействиями извне а также повторным падением цен на нефть.