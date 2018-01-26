Суд приговорил задержанного на Украине россиянина Агеева к 10 годам тюрьмы

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Суд в Луганской области приговорил задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Об этом написал в своем «Фейсбуке» его адвокат Виктор Чевгуз, сообщают «Известия».

Агеев обвинялся в том, что служил по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией. Россиянина задержали украинские военные летом 2017 года в Донбассе. Ему также предъявили обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Адвокат Агеева назвал приговор «чрезмерно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

В конце июня «Би-би-си», ссылаясь на военные источники на Украине, сообщило, что российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев попал в плен к украинским военным во время боевой операции под Луганском. По данным издания, россиянин был взят в плен 24 июня возле села Желобок Луганской области. Позже Минобороны РФ сообщило, что Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше к службе не имел никакого отношения.