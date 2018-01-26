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Куркума оказалась способной защитить от старческого слабоумия

26 января 2018, 05:10

Куркума оказалась способной защитить от старческого слабоумия Куркумин разрушает связанные с болезнью Альцгеймера патологические белки.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Придающий корню куркумы желтый цвет полифенол куркумин оказался способен защитить от старческого слабоумия, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Хорхе Баррио.

Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry, передает «Газета.Ru».

Считается, что низкая распространенность нейродегенеративных заболеваний среди жителей Индии может быть связана с употреблением куркумина. Ученые решили проверить это с помощью двойного слепого тестирования, участниками которого стали 40 человек в возрасте от 51 до 81 года, жаловавшихся на умеренные проблемы с памятью, но психически здоровых.

Участники эксперимента дважды в день получали либо 90 мг куркумина, либо плацебо. Все они прошли тест на память, а 30 из них – еще и обследование на наличие в мозге связанных с болезнью Альцгеймера бета-амилоидов и тау-белков.

Через 18 месяцев при повторном тестировании оказалось, что у принимавших куркумин память улучшилась почти на 28 процентов. Количество бета-амилоидов и тау-белков у них заметно уменьшилось по сравнению с контрольной группой.

По мнению исследователей, куркумин предотвращает когнитивный спад и улучшает настроение у пожилых людей именно за счет сокращения количества патологических форм белков. Поэтому вещество может быть использовано и для профилактики самой болезни Альцгеймера, замечает N+1.

Ученые теперь намерены повторить эксперимент с большим количеством участников. 


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