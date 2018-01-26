Ученые могут удлинить историю Homo sapiens на 100 – 200 тыс. лет

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). История человека современного типа, Homo sapiens, может оказаться длиннее на 100 – 200 тыс. лет, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует найденная в пещере Мислия-1 на склоне горы Кармель человеческая верхняя челюсть, датируемая промежутком от 194 до 177 тыс. лет назад.

Результаты исследования находки, сделанной антропологом Исраэлем Гершковицем из израильского Тель-Авивского университета и его коллегами из девяти других стран, опубликованы в журнале Science, пишет N+1.

Исследователи определили возраст челюсти тремя методами: уран-ториевым, термолюминесцентным и электрон-спин-резонансным. Датирование проводилось в трех различных лабораториях. При этом сохранившиеся зубы отличаются от неандертальских по морфологии и строению. На основании этого ученые сделали вывод, что обладатель челюсти был человеком современного типа.

Рядом археологии ранее находили каменные орудия индустрии Леваллуа, которые делали как сапиенсы, так и неандертальцы. В Африке подобные инструменты находили на палеолитических стоянках современных людей, следовательно, и левантийские орудия могут быть связаны с ними.

Таким образом, время выхода Homo sapiens из Африки удревняется минимум на 50 тыс. лет. Эта версия хорошо увязывается и с последними генетическими данными, по котором сапиенсы и неандертальцы впервые скрестились ранее 200 тыс. лет назад.

Однако в таком случае отодвигается в прошлое и время возникновения самого вида. «<...> если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тыс. лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300 – 500 тыс. лет назад», – приводит РИА «Новости» слова Гершковица.