Стрелки «Часов Судного дня» передвинули к ядерной полуночи

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Стрелки «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, передвинули на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23.58.

Об этом сообщает ведущий проект The Bulletin of the Atomic Scientists (издаваемый Университетом Чикаго), передает «Интерфакс»

Наибольшая угроза в завершившимся 2017 году была связана в первую очередь с заявлениями и действиями Северной Кореи и Соединенных Штатов, отметили авторы издания.

Однако дело не только в ситуации на Корейском полуострове: ученые упомянули разногласия между РФ и США, кризис Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, модернизацию ядерных арсеналов и рост напряженности вокруг Южно-Китайского моря и в американо-китайских отношениях в целом.

Не забыли эксперты и о климатических рисках, а также о попытках использования информационных технологий в качестве оружия.

При этом ранее «Часы Судного дня» показывали 23.58 только один раз – в 1953 году, когда был испытан первый термоядерный боезаряд.

Часы отсчитывают время до ядерного апокалипсиса с 1947 года. Дальше всего от полуночи они были в 1991 году (тогда они показывали 23.43). В прошлом году их стрелки также передвинули на полминуты вперед.