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Президент FINA откроет два новых бассейна в Татарстане

26 января 2018, 07:19

В церемонии открытия современных плавательных комплексов примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Два новых современных бассейна откроются сегодня в Татарстане. Крытые плавательные комплексы начнут работать в казанском жилом массиве Дербышки и поселке городского типа Балтаси.

Как сообщается на сайте Правительства РТ, церемония открытия состоится в первой половине дня. В торжестве примут участие лидер Татарстана Рустам Минниханов и президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Известно, что оба спортивных объекта будут открыты одновременно. Президент Татарстана с высоким гостем будут находиться на одной точке, а со второй их свяжет видеоконференцсвязь.
 


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