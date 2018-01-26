Президент FINA откроет два новых бассейна в Татарстане

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Два новых современных бассейна откроются сегодня в Татарстане. Крытые плавательные комплексы начнут работать в казанском жилом массиве Дербышки и поселке городского типа Балтаси.
Как сообщается на сайте Правительства РТ, церемония открытия состоится в первой половине дня. В торжестве примут участие лидер Татарстана Рустам Минниханов и президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.
Известно, что оба спортивных объекта будут открыты одновременно. Президент Татарстана с высоким гостем будут находиться на одной точке, а со второй их свяжет видеоконференцсвязь.