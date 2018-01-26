В ЗАГСе Нижнекамска состоялся смотр-конкурс среди секретарей сельских поселений

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Управлении ЗАГС Нижнекамска состоялся смотр-конкурс среди секретарей сельских поселений района, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
В конкурсе приняли участие поселок городского типа Камские Поляны и 15 сельских поселений района. Состязания проходили в номинациях «Хранительница семейных традиций», «Тепло семейного очага», «Духовное развитие традиций и обрядов», «В интересах семьи и детства» и других.
Представительницы ЗАГСа делились опытом работы с молодыми семьями, демонстрировали кулинарные таланты, пели, декламировали стихи, читали скороговорки и отвечали на вопросы ведущих конкурса.
Мастерство участниц конкурса оценивала команда экспертов. Самые яркие и содержательные выступления конкурсанток были награждены дипломами и ценными призами от спонсоров.