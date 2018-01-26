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В ЗАГСе Нижнекамска состоялся смотр-конкурс среди секретарей сельских поселений

26 января 2018, 00:32 , Фото: e-nkama.ru

В ЗАГСе Нижнекамска состоялся смотр-конкурс среди секретарей сельских поселений Самые яркие и содержательные выступления конкурсанток были награждены дипломами и ценными призами от спонсоров.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Управлении ЗАГС Нижнекамска состоялся смотр-конкурс среди секретарей сельских поселений района, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

В конкурсе приняли участие поселок городского типа Камские Поляны и 15 сельских поселений района. Состязания проходили в номинациях «Хранительница семейных традиций», «Тепло семейного очага», «Духовное развитие традиций и обрядов», «В интересах семьи и детства» и других.

Представительницы ЗАГСа делились опытом работы с молодыми семьями, демонстрировали кулинарные таланты, пели, декламировали стихи, читали скороговорки и отвечали на вопросы ведущих конкурса.

Мастерство участниц конкурса оценивала команда экспертов. Самые яркие и содержательные выступления конкурсанток были награждены дипломами и ценными призами от спонсоров.

 


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