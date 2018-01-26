Альфия Когогина: К работающим с деньгами дольщиков организациям ужесточают требования

(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении изменения законов, суть которых сводится к ужесточению требований к организациям, работающим с деньгами дольщиков, об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной.

По словам народного избранника, создается единая вертикаль органов государственной власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства. Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, которые усиливают ответственность за нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве.

Депутат Государственной Думы Альфия Когогина напомнила, что в прошлом году на парламентские слушания были приглашены обманутые дольщики. В результате был принят федеральный закон о создании Фонда защиты прав участников долевого строительства. Он обязал застройщиков уплачивать взносы в компенсационный фонд для завершения строительства проблемных объектов.

Сегодня депутаты ужесточили требования к тем организациям, которые имеют дела со средствами дольщиков, и ввели административную ответственность за необоснованную выдачу заключения о соответствии застройщика требованиям закона для надзорных органов.

Депутат также напомнила, что Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в течение трех лет полностью отказаться от долевого строительства и найти другие формы финансирования строительства многоквартирных домов.