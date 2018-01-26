Покупка электронных билетов на поезда дальнего следования выросла на шесть процентов

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Пассажирами в прошлом году было оформлено 52,7 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на шесть процентов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Доля продаж электронных билетов в прошедшем году составила 46 процентов от общего количества мест, реализованных в целом по сети железных дорог. При этом в декабре доля электронных продаж составила 50 процентов от общего количества проданных билетов.

Стоит отметить, что в 2007 году, когда у пассажиров появилась возможность оформить электронный билет, этой услугой воспользовались 280 тыс. человек за год.

«Ежегодный прирост достигается в том числе за счет расширения перечня услуг, доступных пассажирам для оплаты онлайн», – говорится в сообщении пресс-службы.