Количество приезжих в Елабугу уменьшилось

(Елабуга, 26 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На 13 процентов уменьшилось количество приезжих иностранцев в Елабугу. За год на миграционный учет в Елабужском районе поставили 4 тыс. 799 иностранных граждан, из них первично на учет поставили 3 тыс. 557 человек, сообщил начальник ОВМ отдела МВД России по Елабужскому району Сергей Бубеков.

«Из стран с визовым порядком въезда на миграционный учет поставлены 1 тыс. 65 человек, из стран ближнего зарубежья – 3 тыс. 734 человека. В Елабугу приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, а также из Турции, Германии, Италии, Китая, Японии», – отметил Сергей Бубеков.

Основная цель приезда иностранных граждан – возможность заработать. По словам Сергея Бубекова, количество приезжих не оказывает существенного влияния на оперативную обстановку в республике и в Елабужском районе.

«За прошлый год в Елабужском районе иностранцами совершено 8 преступлений, а в отношении иностранных граждан – 2 преступления. По Елабуге в отношении восьми иностранцев вынесено 8 судебных решений о выдворении их за пределы России», – пояснил Бубеков.

В 2017 году для выявления случаев нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан провели 253 мероприятия. Это такие операции, как «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2017», «Жилой сектор», а также обследования в жилищно-коммунальной сфере, сфере услуг и торговли, на объектах строительства. Выявлено 351 административное правонарушение.

