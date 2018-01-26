В Швейцарии запустят обеспеченную металлами криптовалюту

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Швейцарский сырьевой фонд Tiberius запустит криптовалюту, обеспеченную физическими поставками цветных металлов, включая алюминий и медь, сообщает портал «Хайтек».

Криптовалюта получила название Tcoin. В отличие от биткойна, ее можно будет обменять на физические металлы, отметил исполнительный директор Tiberius Кристоф Эйбл. Он также считает, что курс Tcoin будет менее волатильным.

«Мы хотим предложить криптовалюту с реальной материальной чистой стоимостью», — сказал Эйбл.

По всему миру работают над созданием криптовалют, которые будут подкреплены активами. Так, Венесуэлла планирует выпустить государственную криптовалюту «петро», обеспеченную нефтью. В Сингапуре и России есть цифровые валюты, обеспеченные физическим золотом.