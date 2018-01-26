Певица Инна Субботина выступит на сцене Татгосфилармонии

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Певица Инна Субботина сегодня, 26 января, даст концерт в Татгосфилармонии, сообщает пресс-служба учреждения.

Инна Субботина — одна из самых стильных певиц на отечественной сцене, сочетающая в своем творчестве элементы французского шансона, классического романса и актуальной эстрады.

Певица сотрудничала с Ильей Резником, Стасом Наминым и Андреем Мисиным. Стиль Субботиной воплощает в себе латиноамериканские ритмы и классический французский шансон (изысканную аранжировку, сочный звук, проникновенный вокал и тонкую лирику).

Инна Субботина исполнит песни из альбома «Забытые песни НЭПа», знаменитые классические романсы, среди которых «Хризантемы», «Калитка», «В лунном сиянии», авторские романсы и песни из музыкального телесериала «Конкурс» (совместный казахстанско-российский проект), в котором Инна Субботина сыграла одну из главных ролей.