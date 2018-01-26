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Немецкие ученые создали алгоритм для определения отцовских и материнских генов

26 января 2018, 01:08

Точные данные о вариантах генов, полученных от отца или матери, помогут предсказать вероятность тех или иных заболеваний и обеспечат их лечение.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Ученые из Саарского университета (Германия) нашли способ эффективной идентификации вариантов гена, унаследованного человеком от каждого из родителей. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на Science Daily.

Точные данные о вариантах генов, полученных от отца или матери, помогут предсказать вероятность тех или иных заболеваний и обеспечат их лечение, пояснили ученые. 

Программное обеспечение назвали «WhatsHap», от haplotype — набора генов, полученного от одного из родителей. Немецкий исследовательский фонд объявил о финансовой поддержке проектов, связанных с WhatsHap, в размере 800 тысяч евро.


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