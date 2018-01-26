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Экономика и финансы

Отчет Всемирного экономического форума: Автоматизация труда сильнее затронет женщин

26 января 2018, 02:28

Более миллиона рабочих мест в США подвержены угрозе автоматизации, говорится в новом отчете Всемирного экономического форума.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Автоматизация труда сильнее затронет женщин, сообщает «Хайтек» со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума. 

К 2026 году без работы рискует остаться 1,4 млн американцев. Из них 57 процентов составляют женщины, при этом возможностей для карьерного роста у них меньше. Однако приобретение новых навыков не только поможет женщинам сохранить работу, но и сократит неравенство в зарплатах, отмечают аналитики. 

Женщины, которые занимают секретарские должности, более уязвимы — риску остаться без работы подвержены 164 тыс. сотрудниц. 

Грамотная организация переподготовки защитит все группы риска от автоматизации, уверены аналитики.


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