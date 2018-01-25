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Появилось видео демонстрационного полета «Петра Дейнекина»

25 января 2018, 23:00 , Фото: кадр из видео

Появилось видео демонстрационного полета «Петра Дейнекина» Испытания самолета продолжались почти семь минут на высоте триста метров.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Демонстрация полета нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М «Петр Дейнекин», которая состоялась сегодня в Казани, попала на видео. Ролик разместил в своем YouTube-аккаунте телеканал «Звезда».

За полетом в столице Татарста наблюдал Президент России Владимир Путин.

Испытания самолета продолжались почти семь минут на высоте триста метров.

Новый самолет получил имя первого главкома ВВС России, генерала армии, Героя Российской Федерации Петра Дейнекина.

 


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