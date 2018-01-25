«У него нет высшего образования, но есть высшие награды»: Актер Геннадий Прытков отметил 70-летие

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на главной сцене казанского Русского драматического театра им. В. Качалова ведущий актер Геннадий Прытков отпраздновал 70-летний юбилей. В праздничный вечер артист вышел на сцену родного театра в одной из самых значимых и любимых своих ролей — образе Князя из спектакля «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского. После спектакля Геннадию Прыткову пришлось задержаться на сцене — поздравить актера съехалась театральная общественность со всей Казани.

Теперь уже народный артист России Геннадий Прытков родился 25 января 1948 года. Качаловский театр для артиста — первый и единственный. Геннадий Прытков служит на этой сцене уже почти полвека — 50 лет и пережил далеко не один «дворцовый переворот». Как говорят коллеги, кропотливый и даже местами чуточку занудный в работе над ролью, Геннадий Прытков — всегда неспокойный, ищущий, жаждущий артист.

Закончив школу и подав документы в электротехникум для маминого успокоения, экзамены будущий актер отправился поступать в Казанское театральное училище. Как вспоминает артист, его вступительные испытания превратились в настоящую комедию в лучших традициях жанра. Комиссия заливалась смехом, еле сдерживая слезы от, казалось бы, трагической поэзии Мусы Джалиля, темпераментно задекларированной Прытковым. После дипломного спектакля «Два товарища» по Войновичу юного артиста сразу же пригласили в Качаловский.

На сцене Качаловского Геннадий Прытков прожил десятки жизней: навсегда останутся в нем кураж, бесшабашность и искренность Гекльберри Финна — одного из самых первых его героев, максимализм его Глумова перерос в консерватизм Крутицкого, в наивности его Князя отражается его любовь к жизни.

«У нас сегодня праздник, у театра праздник, у города, у республики,. потому что перед нами совершенно уникальная личность, которая 50 лет работает в этом храме искусства, — подчеркнула первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, поднявшись на сцену с букетом. — Мы помним вас в замечательных ролях: я никогда не забуду вашего Воланда. Это было просто феерично, страшно и демонично. Прекрасны ваши и ранние, и поздние работы. Ваши роли такие непохожие, такой многогранный талант не может не вызывать восхищения».

«Конечно, чиновники без бумаг не ходят», — с улыбкой заявила Камалова. С собой в Качаловский замминистра привезла Указ Президента Татарстана Рустама Минниханова о награждении Геннадия Прыткова медалью «За доблестный труд и большой вклад в развитие театрального искусства РТ».

Неожиданно в этот вечер поздравляли актера чиновники: следующим на сцену вышел начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, который признался, что долгие годы жил по соседству с Геннадием Прытковым и, будучи еще ребенком, наблюдал, как артист репетирует роли на ходу или печатает что-то на старенькой печатной машинке.

«Геннадий Николаевич даже не знает об этом, но он мне помог определиться в жизни. Когда я был мальчишкой и выходил гулять во двор, я очень часто видел Геннадия Николаевича, он в раздумьях прогуливался по двору. Я понимал, что он в образе, я понимал, что он занимается важным делом, артист — это не просто так», — отметил Абзалов.

Артисту сегодня вручили десятки букетов и благодарственных писем. Геннадий Прытков получил правительственную телеграмму от руководитель Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова, благодарственные письма мэра Казани Ильсура Метшина и Союза театральных деятелей России.

Заместитель директора Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля Юрий Ларионов вручил актеру подарочный томик Пушкина и по сложившейся уже традиции зачитал несколько шутливых строчек. От лица Татарского драматического театра им. Г. Камала артиста поздравили прославленные актеры Наиля Гараева и Равиль Шарафеев. Принимал Геннадий Прытков подарки от ТЮЗа и Филармонии, но самыми дорогими были поздравления родного Качаловского.

«У этого человека есть замечательное качество — преданность театру, любовь и жертвенное отношение к театру: болеет, не болеет — он всегда трудится и готовится к спектаклю. Он грамотный человек, и, несмотря на то, что у него нет высшего образования, у него есть высшие награды. Гена занят во всех моих спектаклях, за 23 года не помню ни одного, где бы он не играл. Характер у него не простой, но с каким артистом бывает легко? Мы все его любим, мы тебя ценим», — поздравил коллегу директор и главный режиссер Качаловского театра Александр Славутский.

«Честно вам скажу, я не думал, что доживу до 70, — начал артист. — Сегодня мне хочется сказать спасибо моей жене, спасибо Артему, нашему сыну, спасибо моим докторам, которые все эти годы поддерживают во мне здоровье, спасибо за то, что я стою сегодня на сцене театра и тем, кто сегодня с нами, нашим зрителям. И, конечно, огромное спасибо, Александр Яковлевич, Вам. Надеюсь, что я и дальше буду нужен и Вы будете брать меня с собой».

Качаловцы подарили Геннадию Прыткову около сотни роз и под шумные апплодисменты проводили юбиляра со сцены.