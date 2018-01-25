На своем 70-летии Борис Вайнер признался в своем настоящем возрасте

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в театре кукол «Экият» состоялся юбилейный вечер писателя, драматурга и барда Бориса Вайнера. 70-летний юбиляр признался, что на самом деле у него есть и второй возраст – девять лет.

Вечер прошел в малом зале кукольного театра, который был заполнен до отказа. Гости с цветами и подарками записывались в очередь на выступления и занимали места в зале. Когда свет погас, первыми на сцене появились артисты «Экият». Они вместе со своими куклами исполнили гимн театра, написанный на стихи Бориса Вайнера.

Поздравляя юбиляра, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова сказала, что знает Бориса Вайнера давно, еще с «вечеркинских» времен. «В тот период он был, что называется, “вредным” журналистом, как и полагается фельетонисту. Мы все боялись попасть на его острый язычок. Но это была только маска, ведь он – очень-очень добрый человек», – рассказала она.

Римма Ратникова зачитала благодарственное письмо от Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, в котором высоко оценивалось творчество виновника торжества.

Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры РТ Дилия Хайрутдинова, желая писателю долгих лет и счастья, вспомнила одну из заповедей Корнея Чуковского: «Детский поэт должен быть счастлив. Тогда будут счастливы и те, для кого он творит».

Между поздравлениями свою лепту в праздничное настроение вносили артисты. Они представили зрителям самые яркие отрывки из спектаклей, сценарии которых написал Борис Вайнер.

Народный артист Татарстана Владимир Федотов, большой друг именинника, преподнес ему музыкальный подарок – «Попурри на тему татарских народных мелодий», которые исполнил на аккордеоне. Учащиеся музыкальной школы № 16 исполнили две песни на стихи поэта.

Не раз за этот вечер Бориса Вайнера, автора множества книг для детей, спектаклей для кукольного театра, песен и замечательных стихов, которые не только положены на музыку, но и стали сценариями для мультфильмов, называли человеком-оркестром детской литературы. На это он скромно добавил: «И музыки тоже!..»

Шуток на встрече прозвучало немало. Сам юбиляр честно признался: «У детского поэта есть два возраста. Один – тот, в котором он живет. Другой – тот, в каком возрасте находятся те, для кого он пишет. Так вот, мне – девять лет!»

