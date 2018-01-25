В жилом комплексе «МЧС» сдали еще 94 квартиры

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В первом доме жилого комплекса «МЧС» введен в эксплуатацию очередной блок на 94 квартиры, сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Ильсур Метшин на встрече с дольщиками «Фона» пообещал, что в скором времени работы в этом доме будут завершены, при этом ведется системная работа по другим объектам жилого комплекса.



На данный момент в первом доме ЖК «МЧС» несданным остается только одноподъездный блок «Г» на 72 квартиры. Завершить работы в первом доме планируется в ближайшие несколько месяцев. На данный момент в блок «Г» уже подано тепло.



Градоначальник также сообщил, что решен вопрос с освещением подъездной дороги к дому, а весной будет сделан ямочный ремонт дороги.



Сейчас также ведутся плановые работы во втором доме жилого комплекса, в том числе, по коммуникациям. В пятом доме на 102 квартиры бетонируют секции, где разместятся нежилые торговые помещения.