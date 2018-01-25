Водители оплачивают 80 процентов штрафов со скидкой

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В ГИБДД России подсчитали количество штрафов, оплаченных водителями с 50-процентной скидкой в 2017 году, пишет «Газета.Ru».

«В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 108,7 млн постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 106,6 млн могли быть уплачены в размере 50 процентов. Всего уплачено со скидкой 65,8 млн, что составляет 78 процентов от общего количества уплаченных административных штрафов 84,8 млн. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа со скидкой», — рассказали в ведомстве.

С января 2016 года оплата штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней с даты вынесения постановления об административном правонарушении уменьшает его размер наполовину.

Возможность уменьшить размер оплаты привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции. В 2017 году сервисом воспользовались более 200 млн раз. Ежедневно сайт ГИБДД посещают 300 тыс. пользователей.

Скидка на оплату не действует, если автомобилист попался пьяным за рулем или отказался пройти освидетельствование, а также если нарушение спровоцировало ДТП с пострадавшими. Штрафы за повторные нарушения, такие как управление незарегистрированной машиной, проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 40 км/ч и выезд на встречку, также нельзя уменьшить наполовину.