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Спорт

Двух российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде по ошибке

25 января 2018, 22:04

Заявка на участие в Играх уже сформирована.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Российскую хоккеистку Людмилу Белякову и биатлониста Матвея Елисеева не включили в списки приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане вследствие технической ошибки, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«С Беляковой ситуация заключалась лишь в том, что сотрудниками был прислан ошибочный список. Это касается и Елисеева. Это техническая ошибка», — заявил Поздняков.

Заявка на участие в Играх уже сформирована, список включает 169 спортсменов, сказал также Поздняков.

Ранее министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Россия будет бороться до последнего за каждого атлета, лишенного возможности участвовать в Олимпиаде.


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