Ученые обнаружили новую группу вирусов в морской воде

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Бесхвостых ДНК-содержащих бактериофагов ученые не могли обнаружить стандартными методами, но это удалось сделать исследователям из Массачусетского технологического института во главе с Мартином Польцем при анализе пробы воды из Атлантического океана. Группу из 18 новых вирусов назвали Autolykiviridae.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет Naked Science.

«Самыми распространенными на Земле считаются инфицирующие бактерии вирусы, содержащие двухцепочечную ДНК. Однако имеющие хвост вирусы Caudovirales, которые доминируют в базах данных и коллекциях культур, нерепрезентативны относительно их присутствия в окружающей среде. На самом деле в образцах воды численно доминируют "бесхвостые" вирусы», – подчеркнули Польц и его соавторы.

Ученые искали в пробе воды из Атлантического океана широко распространенные вирусы, содержащие двухцепочечную ДНК, к которым относится и вирус герпеса. Заразив культуру морских бактерий Vibrionaceae, они обнаружили 200 различных ДНК-содержащих вирусов, из которых 18 они отнесли к новому порядку Autolykiviridae.

Необычной является способность «бесхвостых» вирусов инфицировать и убивать бактериальные клетки. Обычные фаги в экспериментах заражают обычно один определенный вид вибрионов, «бесхвостые» же заражали в среднем четыре, а смертность клеток была очень высокой.

«Они оказались ответственны за 40 процентов смертности бактерий, хотя составляли около 10 процентов от общего числа вирусов в пробе», – пояснил один из авторов работы.

Полученные учеными данные говорят о влиянии роли новой группы вирусов на регуляцию популяций бактерий и на биосферу в целом.