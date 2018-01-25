Китайские ученые впервые клонировали приматов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Китайские молекулярные биологи впервые в истории экспериментов по методике «овечки Долли» успешно клонировали обезьяну. Результаты описаны в статье, которую опубликовал журнал Cell, сообщает РИА «Новости».

Ранее ни одной группе исследователей не удавалось клонировать обезьяну тем же способом, что и овечку Долли.

«Мы попытались использовать несколько разных методик переноса ядра, и только одна из них сработала. Нам пришлось пережить огромное количество ошибок и неудач, прежде чем мы обнаружили правильную методику клонирования обезьян», – рассказал директор Центра по изучению приматов при институте нейрофизиологии КАН в Шанхае Цян Сун.

Успех эксперимента был обеспечен ускорением процесса переноса ядра из обычной клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку. Защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра специальный коктейль из ферментов и молекул РНК, уточнил биолог.

Две макаки-крабоеда (яванских макаки, Macaca fascicularis), появившиеся восемь и шесть месяцев назад с одинаковой ДНК, растут и развиваются так же, как и остальные обезьяны в их возрасте.

В прошлом ученые уже создавали генетическую копию мартышки, но по сути она не была клоном: эмбрион просто разделили на части на первых фазах его развития, в результате чего родились две обезьяны вместо одной.