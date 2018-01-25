В Белоруссии отменили декрет «о тунеядцах»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, отменяющий взимание денежного сбора с граждан, которые не работают. Об этом сообщается на сайте Президента Белоруссии.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — говорится в сообщении на сайте.

Трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости будут стимулировать иным способом, следует из документа.

«Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству», — сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.