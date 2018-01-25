Евгения Старцева: В первых двух партиях у «Визуры» получалось нас поддавливать

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Капитан женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Евгения Старцева после победы над сербской «Визурой» на групповом этапе Лиги чемпионов отметила, что уровень соперника по сравнению с прошлым годом не изменился.

В прошлом сезоне «динамовки» встречались с командой из Сербии в Кубке ЕКВ — тогда волейболистки из столицы Татарстана дважды победили со счетом 3:0.

«Игроки остались те же, но за сезон многие игроки вырастают. Год прошел, кто-то вырос. В прошлом сезоне мы, по-моему, также выиграли два раза по 3:0. Ощутимой разницы в уровне соперника я не заметила, но мы же тоже растем», — подчеркнула Старцева.

По словам волейболистки, в первых двух сетах матча «Динамо» показало не очень ровную игру. «Мы могли вести три — четыре очка и потом проиграть все в одной расстановке. Немного расслаблялись где-то, хотя у нас была задача от и до отыграть весь матч. В первых двух сетах у „Визуры“ получалось где-то нас поддавливать, но в третьей партии мы уже додавили», — добавила капитан «Динамо».

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между казанским «Динамо» и «Визурой» прошел в столице Татарстана и завершился победой хозяев в трех сетах. Эта победа стала для «динамовок» третьей подряд в Лиге чемпионов, они уверенно возглавляют группу C.